Endless Love anticipazioni: Tarik diventa uno degli uomini di Emir

Una grossa menzogna sembrerà spianare la strada a Tarık Soydere (Rüzgar Aksoy) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Il fratello di Kemal (Burak Özçivit) deciderà infatti di mentire per proteggere Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) e cadrà sempre più nella sua tela di inganni…

Endless Love, news: l’attentato a Önder

La trama partirà quando Emir cercherà di sbarazzarsi definitivamente del suocero Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık), colpevole di avere interferito in un suo piano che aveva come obiettivo principale quello di far finire Kemal in carcere a causa di un contratto firmato con una società fittizia. Emir darà dunque ordine ad un suo scagnozzo di investire Önder all’uscita di un bar, proprio mentre sarà in auto con Tarik, convinto di stare andando ad acquistare il locale dove farà sorgere la sua nuova barberia.

Tuttavia, Emir dovrà fare i conti con un imprevisto: Tarik si rifiuterà infatti di restare all’interno della macchina, in seguito all’attentato, e presterà soccorso a Önder, che verrà operato d’urgenza in ospedale e riuscirà a salvarsi. Inviperito perché avrebbe voluto coinvolgere Tarik nel reato di omissione di soccorso e tenerlo così alla sua mercé, Emir dovrà quindi rivedere il suo piano, ma a dargli un assist sarà proprio il fratello di Kemal…

Endless Love, trame: Tarik promette a Emir che starà in silenzio

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, vista la gratitudine per il modo in cui lo starà apparentemente aiutando (finanziando la sua nuova barberia), Tarik prometterà ad Emir che starà in silenzio su quanto realmente accaduto a Önder per non mettere in difficoltà il suo uomo. Promessa che Soydere manterrà subito, dato che farà presente alla polizia di avere assistito per caso all’incidente di Sezin mentre passeggiava per strada, non dicendo dunque di essersi trovato all’interno della vettura quando tutto è avvenuto.

Una vera e propria bugia che insospettirà persino Kemal: quest’ultimo resterà attonito quando vedrà il fratello in ospedale, dove si sarà recato per accompagnare Nihan (Neslihan Atagül), che si trovava in sua compagnia quando ha ricevuto la notizia dell’incidente occorso al padre.

Tuttavia, nonostante la varie domande, Tarik manterrà la stessa versione anche con Kemal, asserendo che aver assistito all’attentato di Önder è stato il frutto di un semplice caso.

Endless Love, spoiler: Emir converte Tarik in uno dei suoi uomini

Fatto sta che tutto ciò farà da preludio ad una vera e propria “ascesa” di Tarik: Emir lo convincerà infatti a lasciare il suo lavoro in barberia per diventare uno dei suoi uomini di fiducia, in cambio di un lauto compenso mensile. Tarik accetterà di buon grado l’incarico, facendosi comprare proprio da Emir un abito elegante da sfoggiare durante le sue ore di servizio.

Ma quale sarà il primo impiego che Tarik dovrà svolgere per Emir? Ve lo anticipiamo: prendersi cura di Banu Akmeriç (Çağla Demir), costretta da Kozcuoğlu ad abortire. Il tutto mentre, ormai risvegliatosi dal coma, Önder inizierà a ricostruire la dinamica del suo incidente e confiderà a Nihan che, dal suo punto di vista, è stato proprio il genero a tentare di farlo fuori…