Tempesta d’amore, trama puntata 10 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 10 aprile 2024

Alexandra parla a Markus della sua decisione di difendere Christoph. Michael e Carolin fanno pace dopo che Carolin gli spiega che anche lei si sarebbe offesa se lui avesse cancellato le nozze. Erik conduce Yvonne in un campo da golf, dove i due incontrano Markus; Erik propone all’uomo di giocare insieme. Yvonne tuttavia non è per niente esperta e, senza volerlo, colpisce con la mazza Markus. L’uomo crolla a terra privo di sensi e Yvonne si domanda se sia morto… Seguici su Instagram.