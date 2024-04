Tempesta d’amore: Philipp viene smascherato e perde tutto! | Anticipazioni tedesche

Il momento della svolta è arrivato! Dopo mesi di intrighi e bugie, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il protagonista “dark” Philipp Brandes (Robin Schick) verrà finalmente smascherato. E a quel punto davanti a lui si aprirà un bivio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Philipp si innamora di Ana

Iniziata ormai da mesi in Germania, la ventesima stagione di Tempesta d’amore sta indubbiamente stupendo per la sua trama centrale, decisamente innovativa. Come già anticipato, Ana (Soluna Kokol) è una ragazza da sempre innamorata di Philipp Brandes, un giovane uomo senza scrupoli di cui lei ignora il lato malvagio.

Ingannata e tradita in continuazione da Philipp, con il tempo Ana si legherà ad un uomo ben diverso dal cinico Brandes: Vincent Ritter (Martin Walde), un veterinario onesta e sinceramente innamorato di lei. Proprio quando la ragazza sembrerà aver trovato l’amore della vita, però, tutto cambierà…

Philipp scoprirà infatti che Ana è destinata ad ereditare una fortuna e a quel punto userà ogni mezzo pur di riconquistare la sua ex separandola da Vincent. Proprio quando sarà vicino al successo, però, accadrà qualcosa di inaspettato: complice un drammatico incidente, Philipp si innamorerà perdutamente di Ana!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ana scopre gli intrighi di Philipp

Sopraffatto dai propri sentimenti, Philipp avrà l’occasione di rimettere le cose a posto e ricostruire la propria relazione con Ana su basi solide. Purtroppo, però, il giovanotto sceglierà invece la strada più semplice: ricorrendo a nuovi intrighi e bugie, distruggerà definitivamente il legame tra la Alves e il povero Vincent, sfruttando la complicità di Natalie (Teresa Klamert). A differenza di Brandes, però, quest’ultima avrà degli scrupoli…

Spinta ad aiutare Philipp dalla speranza di un futuro insieme a Vincent – di cui è perdutamente innamorata – Natalie soffrirà infatti terribilmente per gli intrighi di cui si è resa complice. E così la ragazza finirà per confessare al veterinario tutta la verità!

Sarà così che i crudeli intrighi di Philipp verranno alla luce, proprio quando l’uomo aveva finalmente trovato il vero amore al fianco di Ana. Sconvolta, quest’ultima chiuderà ogni rapporto con Brandes e non darà ascolto ai suoi tentativi di convincerla della genuinità dei propri sentimenti. Lui, però, non si arrenderà…

Seppur consapevole di aver perso tutto, Philipp deciderà infatti di restare al Fürstenhof e lottare con tutte le sue forze per riconquistare il cuore della sua Ana. Riuscirà nel suo intento? E cosa ne sarà dell'amore tra Ana e Vincent?

(Puntate 4238-55, in onda in Germania dal 15 aprile al 10 maggio 2024)