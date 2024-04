Terra Amara anticipazioni: Betul braccata dalla polizia dopo l’omicidio di…

La morte di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol) porterà alla chiusura di tutte storyline di Terra Amara. Una di queste avrà per protagonista assoluta Betul Arcan (Ilayda Çevik), colpevole dell’omicidio dell’uomo, anche se in realtà voleva sbarazzarsi di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Cerchiamo dunque di capire che cosa succederà nelle ultimissime puntate italiane della dizi turca…

Terra Amara, news: Betul uccide Hakan e si dà alla fuga

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, siete al corrente del fatto che Betul si presenterà all’improvviso a villa Yaman armata di pistola, che non esiterà ad utilizzare per fare fuori Zuleyha. Tuttavia, intercettando il pericolo imminente, Hakan farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola all’altezza del cuore, tant’è che morirà poco dopo in ospedale.

A quel punto, dopo il fallimento del suo piano omicida, Betul sarà costretta a darsi alla fuga, lasciando da sola persino la madre Şermin (Sibel Tascioglu) che, in preda alla vergogna, tenterà di nascondersi, salvo poi ricevere un inaspettato aiuto da Lütfiye Duman (Hulya Darcan). Fatto sta che, per un fortuito caso del destino, alla fine la ragazza si ritroverà a condividere la latitanza con i fratelli Abdülkadir (Erkan Bektaş) e Vahap Keskin (Ergün Metin), dato che il primo sarà ricercato dalla polizia per l’evasione dal carcere, dove era stato rinchiuso per l’omicidio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

Terra Amara, spoiler: Betul “ospitata” da Vahap e Abdülkadir ma…

In tal senso, c’è da dire che i Keskin non se la prenderanno con Betul per l’omicidio del loro amico Hakan poiché saranno erroneamente convinti del fatto che è stato lui – e non Zuleyha – a comunicare agli inquirenti il loro nascondiglio dopo la fuga dal carcere di Abdülkadir.

Quest’ultimo accetterà quindi di ospitare la sua ex nel garage dove avrà trovato soggiorno con Vahap, in attesa di poter fuggire all’estero. Non a caso, i due fratelli si scatteranno alcune fotografie da consegnare ad un uomo che darà loro dei passaporti falsi per oltrepassare la frontiera, e faranno lo stesso con Betul.

Una situazione piuttosto tesa che porterà i Keskin a parlare di una borsa di denaro nascosta nella loro vecchia casa, che Vahap dovrà andare a prendere prima di fuggire definitivamente dalla Turchia. Il dialogo verrà sentito anche da Betul, che proprio in quegli istanti farà finta di dormire. E così la ragazza finirà per commettere un altro errore per intascarsi da sola tutti i soldi…

Terra Amara, trame: Vahap ucciderà Betul?

Eh sì: possiamo anticiparvi che, appena Vahap si allontanerà dal rifugio sia per incontrare l’uomo dei passaporti falsi e sia per recuperare il denaro, Betul non esiterà a dare un colpo in testa a Abdülkadir con un legnetto che troverà nel garage e raggiungerà per prima la casa dei Keskin, trovando senza fare troppa fatica il denaro. Qualche minuto dopo, però, Vahap la incontrerà per strada e capirà tutto quanto; a quel punto, speronata l’auto, si scaglierà contro la ragazza puntandole una pistola.

Anche se sembrerà intenzionato ad ucciderla, Vahap desisterà dal suo intento e riporterà Betul da Abdülkadir. E così l’uomo avrà un’idea: portare con loro la Arcan fino alla frontiera affinché possano dare agli inquirenti l’impressione di essere una “famigliola felice”, riuscendo così a fuggire. Le cose andranno però davvero così?