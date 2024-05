Tempesta d’amore: Shirin e Gerry sempre più lontani! E lei si avvicina a… | Anticipazioni italiane

Una profonda crisi sta colpendo una delle coppie più amate di Tempesta d’amore. Nonostante l’amore che li unisce, Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth) si ritroveranno infatti più lontani che mai… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Shirin in crisi

Da qualche settimana la vita di Shirin è totalmente cambiata a causa di un drammatico incidente che l’ha lasciata completamente cieca. Disperata, la ragazza sta faticosamente provando ad abituarsi alla sua nuova vita di non vedente. Accettare di non essere più autosufficiente, però, non è semplice…

Sentendosi soffocata dalle attenzioni di Gerry – che non vuole lasciarla da sola neanche un istante – Shirin ha finito per discutere animatamente col fidanzato, spiegando a quest’ultimo di aver bisogno della propria indipendenza. Ben presto, però, per i due innamorati si presenterà una prova ben più ardua…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin si avvicina a Paul

Come sappiamo, dopo la confessione di Alexandra (Daniela Kiefer) – che ha ammesso le proprie responsabilità nell’incidente subito da Shirin – Markus (Timo Ben Schöfer) ha ben pensato di provare a comprare il silenzio di quest’ultima offrendo del denaro.

Ebbene, pur sapendo di andare contro i propri principi, Shirin non vedrà altra scelta se non accettare la proposta di Schwarzbach, nella speranza di poter utilizzare il denaro per garantirsi una vita più agevole nonostante la sua disabilità. Una decisione che Gerry non condividerà!

Sarà così che – dopo che il ragazzo rischierà di far saltare l’accordo tra Markus e Shirin – quest’ultima avrà un durissimo confronto col fidanzato, da cui si sentirà sempre meno capita. E così la Ceylan si avvicinerà all’unica persona in grado di comprendere il dramma che sta vivendo: Paul (Sandri Kirtzel)!

Anni fa quest'ultimo rimase infatti cieco per alcune settimane e può dunque capire benissimo lo stato d'animo dell'amica. Riusciranno Gerry e Shirin a superare la loro crisi?