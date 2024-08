Tempesta d’amore: Philipp, arriva il suo malvagio papà | Anticipazioni tedesche

Un nuovo ingresso sta per movimentare ulteriormente il triangolo al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap in onda in Germania a fine settembre entrerà infatti in scena un nuovo controverso personaggio che stravolgerà gli equilibri tra i tre protagonisti… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Roland padre di Philipp

Si fa sempre più intricato ed appassionante il triangolo al centro della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Partita con una chiara contrapposizione tra il protagonista “buono” Vincent Ritter (Martin Walde) contrapposto al rivale malvagio Philipp Brandes (Robin Schick) per conquistare il cuore della bella Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), questa trama è infatti evoluta in modo imprevedibile…

Inizialmente interessato unicamente al denaro di Ana – diventata a sua insaputa una ricca ereditiera – Philipp verrà infatti trasformato dall’amore per lei, diventando un uomo migliore. Al contrario Vincent – avvelenato dall’odio per il rivale – rischierà di incamminarsi su una strada pericolosa…

E sarà in questa già intricatissima situazione che – nel corso della puntata 4289 – si inserirà un personaggio destinato ad agitare ulteriormente le acque: Roland Brandes, il padre di Philipp!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Roland vuole il denaro di Ana

Per ora non è stato rivelato molto su questa new entry. Tuttavia, le poche informazioni disponibili lasciano presagire un ruolo fondamentale del nuovo arrivato all’interno della trama centrale della ventesima stagione.

Se all’epoca dell’ingresso in scena di Philipp vi avevamo parlato di quest’ultimo come di un giovanotto cinico ossessionato dal sogno di una vita agiata, scopriremo che la mela non è caduta lontana dall’albero. Suo padre Roland viene infatti descritto come un uomo ossessionato dalla ricchezza. Un sogno che non è però mai riuscito a realizzare!

Sarà in questo contesto che Roland verrà a conoscenza del fatto che la giovane Ana è stata nominata unica erede dalla ricchissima baronessa Wilma von Zweigen (Birgit Koch), entrando così in possesso di una fortuna. Un’occasione che l’uomo non intende farsi sfuggire!

Sarà così che, mentre Philipp – ormai sinceramente innamorato della Alves – ha abbandonato ogni mira sull’eredità della sua amata, suo padre Roland arriverà al Furstenhof con l’obiettivo di mettere le mani sul denaro della ragazza. E a quel punto tutto cambierà…

Tempesta d’amore, casting news: Steffen Wink interpreta Roland Brandes

Il personaggio di Roland Brandes verrà interpretato da Steffen Wink, classe 1967. Attivissimo soprattutto in campo televisivo, il cinquantasettenne attore tedesco è noto al pubblico d’oltralpe grazie alle sue numerosissime partecipazioni a serie televisive di successo.

Come anticipato, l’ingresso in scena di Steffen Wink a Tempesta d’amore nei panni di Roland Brandes avverrà nel corso della puntata 4289, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 27 settembre. E tutto lascia intendere che per lui sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap… Seguici su Instagram.