Tempesta d’amore, dove eravamo rimasti? Ecco la storia dei protagonisti della 20^ stagione! | Puntate tedesche

Dopo una lunghissima attesa, in Germania stanno finalmente per arrivare nuove puntate inedite di Tempesta d’amore! Come ampiamente anticipato, quest’anno la soap bavarese è stata infatti protagonista di una pausa estiva più lunga del solito che ha visto le avventure del Fürstenhof fermarsi già lo scorso 21 maggio. Pausa che sta però per finire!

Tra qualche settimana – e, più precisamente, il prossimo 19 agosto – sui teleschermi tedeschi verranno infatti trasmesse le nuove attesissime puntate inedite della ventesima stagione. Ma dove eravamo rimasti? Ecco cos’è accaduto nella trama centrale nel corso delle puntate di Tempesta d’amore andate in onda in Germania prima della pausa estiva.

Tempesta d’amore, riassunto puntate tedesche: il triangolo di Ana, Vincent e Philipp

Come ampiamente anticipato, al centro della scena della 20^ stagione di Tempesta d’amore ci saranno non due bensì tre protagonisti: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde).

Da sempre innamorata di Philipp, Ana inizierà una relazione con lui senza rendersi conto che il suo amato è un uomo cinico che la sta ingannando e tradendo. Nel frattempo, la ragazza si avvicinerà però a Vincent, un veterinario dal cuore d’oro che si innamorerà perdutamente di lei.

Separatasi dal fidanzato, la Alves inizierà dunque una relazione con Ritter, in cui sembrerà aver trovato l’anima gemella. Peccato solo che nel frattempo Philipp scoprirà che Ana è destinata a ereditare una fortuna e deciderà dunque di riconquistarla con l’unico intento di mettere le mani sul suo patrimonio!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ana scopre l’inganno di Philipp

Pronto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo, Philipp inizierà dunque ad ordire un intrigo dietro l’altro, riuscendo effettivamente a distruggere il rapporto tra Ana e Vincent. A quel punto il diabolico Brandes avrà via libera per riconquistare la sua ex, facendo leva sui mai scomparsi sentimenti di quest’ultima per lui. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Philipp si innamorerà perdutamente di Ana!

Sconvolto da quei sentimenti mai provati, il ragazzo non saprà come affrontare la situazione: da una parte vorrebbe essere sincero con la donna che ama, dall’altra avrà troppa paura di perderla per confessare le proprie malefatte.

Sarà così che Philipp sceglierà la via del silenzio. Una scelta che purtroppo non pagherà! Alla fine, infatti, Ana scoprirà tutto e a quel punto troncherà ogni rapporto col fidanzato. E così quest’ultimo perderà tutto: l’amore della donna che ama e la sua ricchezza!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ana capisce di amare ancora Philipp

Disperato, il giovanotto tenterà in ogni modo di convincere la sua amata di essere cambiato e di voler solo il suo amore. Comprensibilmente, però, lei non riuscirà a credergli. E così – ormai convinto di aver buttato via la sua vita – Philipp cercherà consolazione nell’alcol…

E Vincent? Nonostante sia ancora ferito per il comportamento di Ana nei suoi confronti (la ragazza credette infatti alle bugie di Philipp sul rivale), il veterinario si renderà conto di amare ancora profondamente la sua ex e proverà a riavvicinarsi a lei. Peccato solo che riceverà un netto rifiuto!

Benché delusa da Philipp, Ana si renderà infatti conto di essere ancora innamorata di lui e di non essere dunque pronta per una relazione con un altro uomo. E non è finita qui! Quando Philipp – ormai fuori controllo a causa dell’alcol – causerà un enorme danno economico al Fürstenhof distruggendo delle bottiglie di vino di grande valore, Ana non potrà fare a meno di accorrere in suo aiuto e salvarlo!

Tra la Alves e Brandes è dunque destinato a tornare l'amore? E cosa ne sarà di Vincent? Lo scopriremo tra poche settimane, con l'avvio della seconda parte della 20^ stagione di Tempesta d'amore!