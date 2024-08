Tempesta d’amore: Vincent tentato da Markus. Svolta dark per il “protagonista buono”? | Anticipazioni tedesche

Un clamoroso colpo di scena potrebbe stravolgere gli equilibri tra i tre protagonisti della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Se inizialmente sembrava che i due protagonisti maschili – Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) – fossero rispettivamente un antagonista ed un eroe romantico, ora i ruoli potrebbero infatti invertirsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: il triangolo di Ana, Vincent e Philipp

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore conosce ormai la trama centrale della prossima stagione: la giovane e ingenua protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) verrà a lungo ingannata dal perfido Philipp (di cui era, suo malgrado, innamorata), salvo poi iniziare una relazione con un uomo onesto e generoso che la ama alla follia: Vincent Ritter.

Peccato solo che Philipp – che nel frattempo ha scoperto che Ana erediterà un patrimonio immenso – farà di tutto per separare i due fidanzati, non esitando a calunniare pesantemente il rivale. Un piano che purtroppo avrà successo…

Accecata dalle bugie di Philipp (nonché dai propri sentimenti per lui), Ana tornerà infatti con quest’ultimo. Proprio quando il perfido Brandes sembrava aver trionfato, però, accadranno due eventi inaspettati: il ragazzo si innamorerà perdutamente della sua “vittima” Ana… e, subito dopo, verrà smascherato!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ana ha un incidente

Inutile dire che Ana resterà sconvolta nello scoprire gli intrighi dell’uomo che ama e troncherà la loro relazione. Non per questo, però, potrà fare a meno di amarlo! Il risultato? Nonostante nulla impedisca un suo ritorno insieme a Vincent, la ragazza continuerà a respingere quest’ultimo!

Sarà in queste circostanze che la Alves avrà un terribile incidente a cavallo che le causerà la frattura di un rene. Un dramma che sembrerà far riavvicinare Philipp e Vincent, per la prima volta uniti pur di essere di sostegno alla donna che amano. Ma avranno davvero deposto l’ascia di guerra? Ebbene, la risposta è “no”!

Se Philipp – finalmente cambiato grazie all’amore di Ana – sembrerà davvero voler intraprendere un percorso di crescita personale, Vincent farà invece sempre più fatica a contenere il crescente rancore che prova verso il rivale. Odio che, purtroppo, verrà fomentato…

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Markus istiga Vincent

In questa già complessa situazione si inserirà infatti Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), un uomo che scopriremo essere molto legato ad entrambi i protagonisti. Se Philipp è per lui quasi un figlio adottivo, infatti, Vincent si rivelerà essere un figlio illegittimo dell’imprenditore!

Ebbene, dopo aver a lungo appoggiato Philipp, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Markus deciderà di recuperare terreno con Vincent. Purtroppo, però, lo farà a modo suo! Invece che essere di sostegno al figlio, Schwarzbach fomenterà l’odio di quest’ultimo nei confronti di Philipp, arrivando a fargli una proposta immorale per liberarlo dal suo rivale in amore!

Nonostante l’iniziale tentazione, sembra che Vincent respingerà l’offerta di Markus, sostenendo di voler rimanere fedele ai propri principi e di credere nella forza del suo amore con Ana. Peccato solo che quest’ultima finirà per riavvicinarsi sempre più a Philipp. E a quel punto per Vincent potrebbe arrivare una scelta molto difficile… Seguici su Instagram.

(Puntate 4273-7 in onda in Germania dal 5 all’11 settembre 2024)