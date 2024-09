Tempesta d’amore: Valentina aiuta Noah a conquistare Greta | Anticipazioni italiane

Quando si ama davvero una persona, si farebbe di tutto per renderla felice… ma anche se ciò vuol dire spingerla tra le braccia di un rivale? Sarà questo il dubbio che Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) si troverà ad affrontare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Valentina, Noah e Greta

Dopo il disastroso epilogo del suo amore a senso unico verso Michael (Erich Altenkopf), Valentina sembrava aver finalmente trovato l’uomo giusto per lei in Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), il fratello minore di Eleni (Dorothée Neff). Ed effettivamente le premesse per un lieto fine sembravano esserci tutte: oltre ad aver stretto da tempo una bella amicizia con la Saalfeld, il giovanotto si è infatti da qualche settimana innamorato di lei. Purtroppo, però, il tempismo non è stato dei migliori…

Proprio quando Valentina ha capito la vera natura dei propri sentimenti nei confronti di Noah, infatti, nella vita di quest’ultimo è ricomparso il grande amore di gioventù del ragazzo: Greta Bergmann (Laura Osswald)! E fin da subito è stato chiaro che la vecchia fiamma non si è mai davvero spenta…

Poco dopo la loro inaspettata reunion, infatti, tra Noah e Greta è scattato un bacio appassionato. Bacio a cui Valentina ha suo malgrado assistito, rimanendone devastata. E da quel momento il triangolo esploderà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina aiuta Noah a conquistare Greta

Già ferita dalla scena a cui ha involontariamente assistito, Valentina scoprirà poco dopo che Greta e Noah sono legati da molto più che una semplice attrazione improvvisa: la cuoca è stata il primo grande amore del giovane Schwarzbach!

E così, quando poco dopo il suo amato inizierà a parlarle in modo entusiasta della Bergmann, Valentina capirà di non avere nessuna chance, decidendo di prendere le distanze. Purtroppo, però, lui non glielo permetterà…

Convinto a sua volta di non avere un futuro con Valentina e di doversi dunque concentrare su Greta, Noah chiederà infatti alla Saalfeld di aiutarlo a conquistare la cuoca! Una richiesta che – come comprensibile – umilierà e ferirà la ragazza… ma non abbastanza da portarla a voltare le spalle al giovane Schwarzbach!

Benché col cuore spezzato, Valentina finirà infatti per mettere da parte i propri sentimenti e cederà a Noah il proprio turno di lavoro in cucina, permettendo così al ragazzo di lavorare a stretto contatto con Greta. Basterà questa mossa per far crollare le difese della cuoca?

Per ora vi anticipiamo che questo triangolo è destinato a durare a lungo, regalandoci tanti colpi di scena…