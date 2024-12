La Promessa anticipazioni: tra Santos e Vera sarà dramma, ecco perché

Alto rischio per Vera Gonzalez (Angela Echaniz) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Per nascondere a tutti quanti di essere la figlia dei duchi de Carril y de la Vera, la ragazza cederà ai ricatti del losco Santos Pellicer (Manu Imizcoz). E agendo in tale modo rischierà di subire una violenza…

La Promessa, news: Santos è il nuovo valletto della tenuta

Santos verrà assunto nella tenuta come valletto da Romulo Baeza (Joaquin Climent). Quest’ultimo deciderà infatti di ricorrere ai suoi servizi per far sì che possa riavvicinarsi al padre Ricardo (Carlos de Austria), diventato a tutti gli effetti il nuovo maggiordomo de La Promessa.

Tuttavia, oltre a stringere un rapporto d’intesa con Petra Arcos (Marga Martinez), Santos darà l’impressione di non essere per nulla interessato a ricucire il rapporto con Ricardo. Concentrerà piuttosto tutte le sue attenzioni su Vera, fino ad arrivare a molestarla. Tutto peggiorerà inesorabilmente quando Santos confesserà a Vera di averla riconosciuta e che sa benissimo che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera, dunque non una semplice domestica.

La Promessa, trame: Vera fidanzata con Santos ma…

Grazie al salto temporale di alcuni mesi che si verificherà nella telenovela, i telespettatori scopriranno che Vera ha lasciato Lope Ruiz (Enrique Fortun) e che, per giunta, ha cominciato un fidanzamento con Santos. Ovviamente, la Gonzalez non proverà alcun tipo di sentimento per il giovane Pellicer: avrà semplicemente ceduto ai suoi ricatti per mantenere segreta la sua vera identità.

Per questo, Vera eviterà qualsiasi tipo di effusione con Santos e prenderà le difese di Lope al termine di una scazzottata con l’apparente “fidanzato”. Un atteggiamento che farà indisporre tantissimo Santos, soprattutto quando gli rimarcherà che non si innamorerà mai di lui e che il suo cuore sarà sempre occupato da Lope.

La Promessa, spoiler: Santos tenta di violentare Vera

Sempre più nervoso, Santos farà dunque fatica a gestire la sua rabbia. Dato che sarà letteralmente ossessionato, Pellicer sarà disposto a qualsiasi cosa pur di far sì che Vera cominci a provare qualcosa per lui. I costanti rifiuti della “domestica”, uniti alle evidenti attenzioni che riserverà a Lope, faranno dunque perdere la testa a Santos.

Certo che la ragazza abbia deliberatamente scelto di non essere più trattata come una signorina poiché sta fingendo da mesi di essere una domestica, Santos si spingerà fino ad un punto di non ritorno. Chiuderà infatti Vera all’interno della lavanderia de La Promessa e tenterà di abusare di lei.

Una violenza che, fortunatamente, non potrà perpetrare fino in fondo. Possiamo anticiparvi che Ricardo sentirà le urla di Vera ed entrerà nella stanza, salvandola di fatto dalle grinfie del figlio. Furioso, il Pellicer Senior chiederà immediatamente spiegazioni a Santos, ma quest’ultimo come reagirà? Seguici su Instagram.