La Promessa anticipazioni: Alonso licenzia Jana ma poi…

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di assistere ad un repentino cambiamento del marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Quest’ultimo sarà infatti disposto a tutto per impedire al figlio Manuel (Arturo Sancho) di contrarre matrimonio con Jana Exposito (Ana Garces). Non a caso arriverà pure a prendere la decisione di licenziare la domestica…

La Promessa, news: Alonso contro la relazione tra Jana e Manuel

La storyline si movimenterà quando, in seguito alle nozze segrete saltate per l’intervento della madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e di Petra Arcos (Marga Martinez), Manuel comunicherà a tutti i parenti che ama Jana e vuole sposarla, anche se ciò significa rinunciare al suo ruolo di erede del marchesato di Lujan.

Nonostante la sua relazione passata con Dolores (Anai Gonzalez), Alonso non capirà la scelta del figlio e farà di tutto farlo ritornare sui suoi passi. Sempre più in preda alla collera, Alonso spiegherà infatti a Curro (Xavi Lock) che Manuel non può mettere davanti le sue esigenze personali al ruolo che ha ereditato dal giorno della morte di Tomas (Jordi Coll) e sottolineerà che in passato, nella sua situazione analoga con Dolores, lui ha scelto proprio il marchesato.

La Promessa, trame: Alonso cerca di corrompere Jana ma…

Partendo da questi presupposti, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà quando Manuel verrà arrestato ingiustamente per l’omicidio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Approfittando dell’assenza del figlio, rinchiuso in cella dal sergente Burdina (Fran Cantos), Alonso tenterà infatti di corrompere Jana offrendole tantissimi soldi per lasciare La Promessa ed uscire definitivamente dalla vita del figlio.

Come facilmente prevedibile, Jana rifiuterà sdegnata tale offerta e preciserà che niente può comprare il suo amore per Manuel. Poi la domestica ripeterà tali parole anche a Cruz in persona, quando quest’ultima le farà trovare nella stanza da letto una borsa piena zeppa di denaro. Una fermezza che Jana potrà continuare a portare avanti anche perché godrà della benevolenza degli altri suoi colleghi: tranne Petra, infatti, tutti si schiereranno infatti in favore della sua relazione con Manuel!

La Promessa, spoiler: Alonso licenzia Jana ma…

A quel punto, dato che non saprà come uscire dalla scomoda situazione, Alonso ricorrerà ad un metodo drastico e scenderà fino agli alloggi della servitù per licenziare Jana, invitandola ad andarsene il prima possibile da La Promessa. Un licenziamento senza nessuna possibilità d’appello (per lo meno apparentemente), che spiazzerà tutti quanti!

Tuttavia, appena scoprirà ciò che il marito ha fatto, Cruz non sarà per niente d’accordo con la decisione presa da Alonso e, senza consultarsi con lui, andrà da Jana e revocherà il licenziamento. Si tratterà di una tattica che la Ezquerdo utilizzerà per non destare una reazione avversa in Manuel, qualora dovesse uscire dal carcere in tempi brevi.

Due decisioni differenti che, ancora una volta, porranno i marchesi su fronti del tutto opposti, accentuando la loro crisi coniugale cominciata fin dal giorno in cui Maria Antonia (Elia Galera) ha lasciato la tenuta…