Il loro amore sembrava perfetto, ma un crudele intrigo rovinerà tutto. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) finiranno per lasciarsi proprio quando sembravano ormai diventati inseparabili. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik ricatta Maja

In alcune stagioni di Tempesta d’amore ci sono voluti mesi perché i due protagonisti capissero di amarsi, ma non è questo il caso della diciassettesima annata della soap! Complice la comune passione per la natura e gli animali, Maja e Florian si avvicineranno infatti quasi subito, finendo per innamorarsi nell’arco di poche settimane. Altrettanto velocemente, però, arriveranno i problemi…

Se il giovane Vogt amerà alla follia la fidanzata, saprà però in realtà molto poco sul suo conto. Dietro all’aspetto di una ragazza giovane e amante della vita, si nasconde infatti una donna angosciata da un terribile segreto che si porta dentro da anni: la verità sulla morte di suo padre Cornelius.

Da tutti creduto deceduto in un incidente, quest’ultimo ha infatti in realtà solo simulato la propria morte ed ha chiesto aiuto proprio alla figlia per nascondere la propria fuga. Ebbene, se Florian non sospetta minimamente la verità, suo fratello Erik (Sven Waasner) ne verrà invece a conoscenza e non esiterà ad usarla per ricattare la von Thalheim!

Come vi abbiamo anticipato, infatti, Erik pianificherà di aprire nei pressi di una “fonte miracolosa” un lussuoso hotel wellness, la cui strada d’accesso dovrà però necessariamente passare su un terreno appartenente a Florian. E quest’ultimo – dopo aver scoperto di essere stato truffato dal fratello – non ne vuole sapere!

Ben consapevole dell’influenza di Maja sul fratellino, Erik ricatterà dunque la ragazza: se non farà cambiare idea a Florian, il suo terribile segreto verrà alla luce!

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Maja inganna Florian

Benché disgustata all’idea di tradire la fiducia dell’uomo che ama con tutto il cuore, la von Thalheim non vedrà altra soluzione se non assecondare le richieste di Vogt: dopotutto nulla è più importante di suo padre! Persuadere Florian ad appoggiare il progetto del fratello maggiore, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Ebbene, la disperazione di Maja non passerà inosservata a Shirin Ceylan (Merve Çakır), l’ex migliore amica della von Thalheim nonché amante segreta del suo ex fidanzato. Decisa a riconquistare l’amicizia di Maja, la ragazza si trasferirà al Fürstenhof e scoprirà così casualmente che l’amica è sotto ricatto: un’occasione perfetta per lei per riscattarsi ai suoi occhi!

Sarà così che – nonostante il parere contrario della von Thalheim – Shirin farà credere a Florian che le acque della “fonte miracolosa” di Erik hanno effettivamente il potere di guarire le persone. Il risultato? Il giovane Vogt cederà, firmando un accordo con il fratello ed i Saalfeld per permettere la costruzione della strada d’accesso all’hotel wellness.

La verità, però, non tarderà a venire alla luce…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Florian lascia Maja

Maja inizierà infatti a essere tormentata dai sensi di colpa per aver ingannato il suo amato e non riuscirà a nascondere il proprio malessere, finendo per far insospettire il fidanzato. E così quest’ultimo inizierà ad indagare…

Dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra la compagna e Shirin, Florian scoprirà dunque che di essere stato ingannato, intuendo che la von Thalheim ha agito spinta da un ricatto. Durante un duro confronto, il giovane Vogt cercherà di convincere la fidanzata a spiegargli quanto accaduto, ma lei non se la sentirà di confidargli la verità su suo padre.

E così, convinto che la sua amata si sia semplicemente lasciata corrompere, Florian prenderà una decisione sofferta: troncare la loro relazione! E a nulla serviranno i tentativi disperati di Maja di convincerlo a tornare sui suoi passi…

(Puntate 3548-52, in onda in Germania dal 23 febbraio al 1° marzo 2021)

