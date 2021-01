Florian osserva insospettito Maja e Shirin, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

La base dell’amore dovrebbe essere la fiducia, ma non sempre essere sinceri è facile. Ne sa qualcosa Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore si troverà a dover ingannare l’uomo che ama per salvaguardare un segreto che potrebbe distruggere la sua famiglia… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik truffa Florian

Giovani, sensibili e innamorati della natura: Maja e Florian Vogt (Arne Löber) sembrano essere nati per stare insieme e infatti non si vorrà molto prima che tra loro esploda l’amore. Nonostante le incomprensioni iniziali, i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore diventeranno infatti velocemente una bellissima coppia. Purtroppo, però, c’è qualcos’altro che accomuna i due innamorati: una famiglia problematica!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la von Thalheim nasconde infatti un terribile segreto: anni addietro, aiutò suo padre Cornelius a scomparire nel nulla dopo aver simulato un incidente in parapendio. Un segreto che è disposta a proteggere a qualunque costo…

Da parte sua, Florian si ritrova invece un vero e proprio criminale come fratello maggiore, anche se non ne è del tutto consapevole. Sfruttando la sua ingenuità, infatti, Erik (Sven Waasner) lo trufferà abilmente: dopo aver scoperto che la loro famiglia ha ereditato un bosco in cui è situata una fonte dalle proprietà miracolose, l’uomo dividerà a metà il terreno con il fratellino, facendo ovviamente in modo che la sorgente si trovi nella propria parte.

La verità, però, non tarderà a saltar fuori…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Erik ricatta Maja

Quando Florian scoprirà l’inganno subìto, ovviamente si infurierà. E la sua rabbia non farà che aumentare quando verrà a sapere che Erik intende realizzare nei pressi della fonte un hotel dedicato al wellness, la cui strada d’accesso dovrebbe attraversare il terreno appartenente a Florian.

Non c’è dunque da stupirsi se quest’ultimo rifiuterà sia di permettere la costruzione della strada sia di vendere la propria parte di bosco. Determinato a mandare in porto il proprio progetto, Erik cercherà dunque un modo per manipolare il fratellino. E l’arma perfetta non tarderà a presentarsi…

Capendo che l’unico punto debole di Florian è la sua fidanzata, Erik indagherà infatti su Maja, finendo per scoprire il terribile segreto di quest’ultima. Segreto con cui non esiterà a ricattarla: se non convincerà Florian a permettere la costruzione dell’hotel wellness, la verità su suo padre Cornelius verrà rivelata!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin aiuta Maja a ingannare Florian

Con le spalle al muro, la von Thalheim non vedrà altra soluzione se non piegarsi al ricatto di Vogt e cercherà dunque di persuadere il suo fidanzato ad assecondare le richieste del fratello. Inutile dire che Florian rimarrà scioccato dall’improvviso cambiamento della sua amata, ma rimarrà comunque fermo sulla propria decisione.

Sarà a questo punto che entrerà in gioco Shirin Ceylan (Merve Çakır), l’ex migliore amica di Maja nonché la causa della rottura del fidanzamento di quest’ultima col suo promesso sposo. Giunta al Fürstenhof con l’unico obiettivo di farsi perdonare dalla von Thalheim, la ragazza scoprirà casualmente che quest’ultima è ricattata da Erik e vedrà dunque un’ottima occasione per riscattarsi.

Nonostante il parere contrario di Maja, Shirin farà dunque credere a Florian di soffrire di un problema alla pelle e di essere stata guarita dalle acque della fonte miracolosa. E così, dopo aver sentito che anche André (Joachim Lätsch) è stato guarito dalle acque della sorgente, Florian deciderà di concedere il permesso per la costruzione della strada.

Nonostante i tentativi della fidanzata di fermarlo in extremis, il ragazzo firmerà dunque il contratto con Erik ed i Saalfeld, permettendo così la realizzazione del progetto del fratello. A quel punto Maja verrà sopraffatta dai sensi di colpa, finendo per far insospettire il suo amato…

