L’affetto nei confronti dei genitori l’aveva portata a lasciar partire da solo l’uomo che ama. Ora, però, il suo altruismo è verrà premiato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) non solo riabbraccerà il suo amato Joell Wauters (Peter Lewys Preston) ma riuscirà anche a salvare la sua famiglia… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: i Saalfeld scoprono la “sorgente miracolosa”! Ed Erik…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: i genitori di Lucy si separano

Da quando Lucy è arrivata al Fürstenhof, nella sua vita è successo di tutto: ha perso la sua amata sorella Romy (Désirée von Delft), si è innamorata del vedovo di quest’ultima, ha quasi sposato un uomo che non amata davvero e infine ha visto partire il suo grande amore alla volta degli Stati Uniti.

Come forse ricorderete, la Ehrlinger ha infatti perso la testa per l’affascinante scrittore di libri mystery Joell Wauters, tanto da decidere di seguirlo in una tournée di sei mesi negli Stati Uniti. Proprio quando i due innamorati stavano per fare le valigie, però, un evento inaspettato ha rovinato i loro piani: l’arrivo del padre della ragazza!

Giunto a sorpresa al Fürstenhof, Hieronymus (Werner Biermeier) ha infatti portato brutte notizie: sua moglie Mitzl lo ha lasciato per un altro uomo! Vedendo il genitore disperato, Lucy non se l’è sentita di abbandonarlo ed ha deciso di restare a Bichlheim per aiutarlo a riconquistare la coniuge. Peccato che ogni sforzo sia risultato vano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy fa riconciliare i suoi genitori

Da allora sono passate parecchie settimane, ma presto ci saranno sviluppi inaspettati. Come vi abbiamo anticipato, nel corso della puntata 3532 Joell ricomparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof, spinto dalla nostalgia nei confronti della sua amata. E non sarà questa l’ultima sorpresa…

Proprio quando Lucy deciderà di andare negli Stati Uniti insieme al fidanzato, sua madre si farà improvvisamente viva: pentita di aver lasciato il marito, Mitzl chiederà alla figlia di aiutarla a riconciliarsi con marito. Peccato solo che quest’ultimo non ne voglia sapere!

Ormai deluso dalla moglie, Hieronymus deciderà infatti di voltare pagina, tanto da iscriversi ad un portale di incontri. Temendo che il padre possa trovare una nuova compagna, Lucy chiederà a Joell di spacciarsi per una donna e scrivere una lettera al genitore nella speranza di attirare le attenzioni di quest’ultimo. Il talento dello scrittore, però, non basterà…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Hieronymus troverà infatti la lettera “troppo perfetta” e preferirà uscire con un’altra donna. Si tratterà di un duro colpo per Lucy, che temerà di aver indirizzato il genitore verso la donna sbagliata. La ragazza si sbaglia però di grosso: la misteriosa donna incontrata dal padre si rivelerà infatti essere niente altri che sua moglie!

Dopo tanta sofferenza, i due coniugi capiranno dunque di essere fatti l’uno per l’altra e si riconcilieranno. A quel punto nulla tratterrà più Lucy al Fürstenhof e la ragazza si preparerà a partire insieme a Joell. Anche questa volta, però, arriverà un imprevisto a rovinare i piani… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.