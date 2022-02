Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la proposta di MAX a VANESSA

Continua ad essere l’argomento “famiglia” il tema conduttore della storia d’amore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann). Dopo essere stata causa di problemi, però, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore sarà proprio la prospettiva di avere un figlio a salvare il rapporto dei due fidanzati. Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa lascia Max

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa e Max non sono ancora riusciti a ritrovarsi, in Germania questi due personaggi sono ormai da mesi una coppia. La loro relazione, però, non è stata priva di problemi…

Quando scoprirà che la sua amata desidera mettere su famiglia, infatti, il fitness trainer le farà credere di condividere il suo sogno, mentre in realtà non ha nessuna intenzione di diventare padre. La sua bugia, comunque, verrà presto alla luce…

Delusa dal fidanzato, la Sonnbichler gli chiederà un periodo di riflessione per riflettere sul loro futuro. Peccato solo che lui reagirà tradendo la ragazza con un’altra donna! E a quel punto la loro relazione sembrerà davvero giunta al capolinea…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max e Vanessa decidono di mettere su famiglia

Grazie all’intervento del fratello maggiore di Max – Gerry (Johannes Hut) – alla fine Vanessa deciderà di perdonare la scappatella del suo ex e concederà a quest’ultimo una seconda chance. Ciononostante, dimenticare quanto accaduto non sarà certo semplice…

Nonostante i propri sforzi, la Sonnbichler non riuscirà infatti più a fidarsi del fidanzato, tanto da lasciarsi andare a scenate di gelosia ogni volta che vedrà il ragazzo in compagnia di una donna. Insomma, la soluzione sarà chiaramente insostenibile, ma trovare una soluzione sarà tutt’altro che semplice.

Si arriverà così ad un duro scontro tra i due fidanzati, che si parleranno finalmente apertamente. Il risultato? Benché ferito dalla mancanza di fiducia di Vanessa, Max capirà di essere disposto a tutto pur di non perdere la sua amata! E così le farà una proposta a dir poco inaspettata: fare un figlio!

Ebbene, benché sorpresa, Vanessa accetterà con gioia e si butterà anima e corpo nella pianificazione della sua vita insieme a Max, inclusa la ricerca di una casa.

Se la ragazza sarà al settimo cielo, con il passare del tempo il fitness trainer si renderà invece sempre più conto di quali responsabilità comporti per lui diventare padre e marito. Questa amatissima coppia avrà davvero un futuro?