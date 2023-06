Tempesta d’amore: Eleni non crede a Leander e bacia Julian! | Puntate tedesche

Un nuovo triangolo sta per movimentare la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore ! Nelle prossime puntate tedesche della soap i protagonisti Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) si ritroveranno infatti più lontani che mai. E proprio allora tra loro si insinuerà un terzo incomodo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Leander scopre che Alexandra lo ha incastrato

Da tempo ormai vi stiamo parlando della trama portante della prossima stagione di Tempesta d’amore, ormai entrata nel vivo in Germania. I protagonisti assoluti saranno Leander Saalfeld – giovane medico nipote di Werner (Dirk Galuba) – e Eleni Schwarzbach, la primogenita di Alexandra (Daniela Kiefer) nonché figlia naturale di Christoph (Dieter Bach).

Innamoratissimi e affiatatissimi, questi due personaggi verranno improvvisamente divisi da un crudele intrigo: ritenendo (erroneamente) Leander colpevole della morte di sua figlia Vroni (Selina Weseloh), Alexandra corromperà un’infermiera affinché testimoni contro il giovane medico.

Il risultato? Non solo il ragazzo perderà il lavoro, ma anche il suo grande amore! Dopo qualche settimana, però, sarà lo stesso Leander a scoprire quanto realmente accaduto. E a quel punto il giovane Saalfeld potrà ottenere il proprio riscatto… oppure no?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Julian bacia Eleni

Determinato a far emergere la verità, l’uomo affronterà Gesine (Eve Lamell) – l’infermiera corrotta da Alexandra – convincendola a collaborare. Peccato solo che la donna scomparirà improvvisamente prima di rilasciare la propria deposizione…

Ovviamente Leander accuserà Alexandra dell’accaduto, ma nessuno sembrerà credergli, inclusa Eleni! Convinta che il suo ex stia cercando dei capri espiatori per le proprie colpe, la ragazza finirà infatti per troncare definitivamente i rapporti con lo sfortunato medico e si avvicinerà invece sempre più ad un nuovo personaggio: Julian Specht (Tim Borys)!

Assunto da poco al Fürstenhof come autista, il nuovo arrivato si innamorerà a prima vista della bella Schwarzbach, con cui trascorrerà ogni istante a sua disposizione. Non c’è dunque da stupirsi se ben presto tra i due si arriverà ad un bacio! Sarà nato un nuovo amore?

Ebbene, inizialmente Eleni respingerà il suo spasimante, sostenendo di voler restare solo amici. Tutto però lascia intendere che le cose siano destinate a cambiare…

(Puntate 4052-60, in onda in Germania dal 14 al 20 giugno 2023)