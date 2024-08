Tempesta d’amore: Philipp conteso tra Markus ed il suo vero padre! | Anticipazioni tedesche

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la protagonista Eleni (Dorothée Neff) ha appena visto la sua vita sconvolta dalla rivelazione che non è Markus (Timo Ben Schöfer) bensì Christoph (Dieter Bach) il suo padre biologico. Una scoperta che ha messo la ragazza di fronte ad un terribile dubbio: conta di più il legame di sangue oppure quello costruito con l’uomo che l’ha cresciuta?

Ebbene, una situazione simile sta per ripetersi nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, che vedranno il protagonista maschile Philipp Brandes (Robin Schick) alle prese con i suoi “due padri”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania a inizio ottobre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Markus “padre” di Vincent e Philipp

Da tempo ormai vi abbiamo anticipato che la prossima stagione di Tempesta d’amore – la numero venti – avrà non due bensì tre protagonisti. L’aspetto ancora più curioso però è che i due “eroi maschili” Vincent Ritter (Martin Walde) e Philipp Brandes avranno in comune non solo la donna che amano – Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) – ma anche un padre!

Scopriremo infatti che Vincent è un figlio illegittimo di Markus Schwarzbach, che ebbe con la madre del giovane veterinario una breve relazione decenni fa. Questa incredibile verità verrà alla luce solo dopo l’arrivo al Fürstenhof di Vincent, che avrà così l’occasione di provare a conoscere quel genitore da lui mai “vissuto” durante l’infanzia.

Se Markus non ha giocato alcun ruolo nella crescita e nell’educazione di Vincent, è stato invece una figura paterna presente e premurosa per Philipp. Complici i rapporti difficili col padre naturale Roland (Steffen Wink), il giovane Brandes è infatti cresciuto a casa Schwarzbach insieme ad Eleni, Noah (Christopher Jan Busse) e Vroni (Selina Weseloh), diventando velocemente il “figlio maschio prediletto” di Markus, grazie alla sua ambizione unita ad un talento per gli affari.

Complice la diversa visione della vita (e soprattutto della moralità), tra Vincent e Markus i rapporti saranno inizialmente molto tesi. Al contrario, Schwarzbach troverà in Philipp un fedele alleato nei suoi intrighi al Fürstenhof. La situazione, però, è destinata a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus tradisce Philipp

Con il passare del tempo, Markus cercherà infatti un modo per recuperare il suo rapporto con Vincent… e l’occasione perfetta non tarderà a presentarsi! Dopo aver scoperto come il figlio soffra per la rivalità in amore con Philipp, infatti, Schwarzbach capirà di avere l’occasione perfetta per guadagnare punti con il veterinario. Come? Aiutandolo ad allontanare Ana da Brandes e a farla invece ricadere tra le braccia di Vincent!

Inutile dire che per Philipp si tratterà di un vero e proprio colpo al cuore: come può quell’uomo che è stato per lui un padre ed un idolo tradirlo in quel modo, arrivando a pugnalarlo alle spalle? E la situazione non farà che complicarsi ulteriormente…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Philipp ritrova Roland

Sarà infatti in queste circostanze che al Fürstenhof comparirà a sorpresa Roland Brandes, il padre biologico di Philipp! Furioso col genitore – con cui non ha contatti da anni – il ragazzo inizialmente rifiuterà ogni contatto con lui. Roland, però, non desisterà…

Determinato a riavvicinarsi a quel figlio di cui non si è mai occupato, l’uomo si farà dunque assumere all’hotel a cinque stelle come addetto alle scuderie. Un impiego che da una parte lo porterà a scontrarsi con Markus, ma che dall’altra gli darà la possibilità di iniziare pian piano a ricostruire un legame Philipp, che sarà particolarmente vulnerabile a causa della scoperta del ritorno di fiamma tra la “sua” Ana e Vincent.

Insomma, tutto lascerebbe intendere che padre e figlio siano destinati col tempo a recuperare il loro rapporto. Peccato solo che le intenzioni di Roland non siano affatto nobili come potrebbe sembrare!

Eh sì, perché a portare l’uomo al Fürstenhof non sarà l’istinto paterno, bensì il desiderio di mettere le mani sul patrimonio della ricchissima Ana! Riuscirà Philipp a scoprire la verità prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.

(Puntate 4290-3 in onda in Germania dal 30 settembre al 4 ottobre 2024)