Tempesta d’amore: Ana torna insieme a Vincent, ma… | Anticipazioni tedesche

Non accenna a fermarsi il tira e molla che vede Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) combattuta tra i suoi sentimenti per Philipp Brandes (Robin Schick) e quelli per Vincent Ritter (Martin Walde). Nonostante sembrasse volersi prendere una pausa da entrambi gli uomini, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella protagonista della ventesima stagione inizierà infatti una nuova relazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania a inizio ottobre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana indecisa tra Philipp e Vincent

Da sempre innamorata di Philipp – da cui è stata ingannata e tradita innumerevoli volte – Ana sembrava aver finalmente voltato pagina e trovato il vero amore grazie a Vincent, affascinante e onesto veterinario di Bichlheim. Peccato che gli intrighi del perfido Brandes rovineranno tutto, portando la ragazza a lasciare Ritter per tornare tra le braccia del suo ex. Proprio allora, però, tutto cambierà di nuovo…

Come vi abbiamo anticipato, Philipp si innamorerà infatti perdutamente di Ana, mentre quest’ultima scoprirà i suoi intrighi. Delusa, la Alves chiuderà i rapporti con Brandes e nulla sembrerà poter impedire un suo ritorno insieme a Vincent… nulla tranne il suo cuore! Benché delusa dalle bugie di Philipp, infatti, Ana non potrà dimenticare il suo ex, a cui si sentirà legata da un amore profondo!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent salva la vita ad Ana

Sarà in queste circostanze che Ana avrà un grave incidente che la porterà ad avere urgente bisogno di un trapianto di rene. Pronti a tutto pur di aiutare la loro amata, Vincent e Philipp non esiteranno ad offrirsi come donatori. Solo uno di loro, però, sarà il prescelto…

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, la scelta cadrà su Vincent, che si sottoporrà così al rischioso intervento pur di salvare la vita della sua amata. Inutile dire che quest’ultima sarà immensamente grata al veterinario per il suo coraggio e si riavvicinerà a lui. Un’occasione che l’uomo non si lascerà sfuggire…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent ed Ana tornano insieme

Pur avendo garantito ad Ana di non aspettarsi nulla in cambio della donazione del suo rene, Vincent non potrà infatti fare a meno di confessare di non desiderare altro che tornare insieme a lei. E a quel punto – complice un sogno rivelatore – la ragazza deciderà di concedergli una seconda chance!

Sarà così che Ana inizierà una nuova relazione al fianco del bel veterinario, ritrovando finalmente il sorriso. Ma sarà vero amore? Se Vincent sarà al settimo cielo, lei inizierà a domandarsi se sia davvero felice insieme a Ritter. E non ci vorrà molto prima che lui si renda conto che qualcosa non va…

(Puntate 4290-3 in onda in Germania dal 30 settembre al 4 ottobre 2024)