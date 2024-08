Tempesta d’amore: Philipp e Vincent in guerra per donare un rene ad Ana! E lei… | Anticipazioni tedesche

Uno scenario inaspettato si aprirà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, portando il triangolo tra i tre protagonisti della 20^ stagione in un contesto decisamente inedito. In seguito al gravissimo incidente subito da Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), i due rivali Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) finiranno infatti per competere in una gara di generosità che prenderà presto una piega pericolosa…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania a settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana gravemente malata

Fino a qualche settimana fa, la trama della ventesima stagione di Tempesta d’amore sembrava chiara: troppo accecata dai suoi sentimenti per il perfido Philipp Brandes (nonché dagli intrighi di quest’ultimo), la giovane Ana Alves non sembra riuscire a capire che è Vincent Ritter l’uomo giusto per lei. Ma le cose staranno davvero così? Forse no…

Col passare del tempo, l’amore (inizialmente solo simulato) per la ragazza finirà infatti per trasformare Philipp in un uomo migliore. Vincent, al contrario, inizierà a venir consumato dall’odio nei confronti del rivale (reo di aver distrutto la sua relazione con Ana e messo in pericolo la sua carriera), prendendo una strada pericolosa.

Sarà in questo contesto che la Alves avrà un incidente a cavallo che le causerà la frattura di un rene. Un dramma che porterà inizialmente i due rivali a mettere temporaneamente da parte le proprie differenze per essere di sostegno alla loro amata. La tregua, però, non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent e Philipp donatori per Ana

Proprio mentre Ana inizierà a sperare che i “suoi due uomini” siano finalmente sulla buona strada per instaurare un rapporto civile tra loro, una terribile notizia cambierà tutto: la ragazza avrà urgentemente bisogno di un trapianto di rene, ma purtroppo sua madre Nicole (Dionne Wudu) non risulterà compatibile!

Ebbene, non appena messi al corrente della situazione, Vincent e Philipp si offriranno subito come potenziali donatori. Peccato solo che quello che inizialmente era uno slancio di generosità, si trasformerà in qualcosa di molto meno nobile…

Se all'inizio la forza motrice dietro l'offerta dei due uomini sarà il desiderio di salvare la propria amata, infatti, ben presto in loro emergerà la volontà di prevalere sull'altro e legare per sempre a sé Ana grazie all'organo donato. E ben presto anche la Alves stessa se ne renderà conto…

(Puntate 4270-83 in onda in Germania dal 2 al 19 settembre 2024)