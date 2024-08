Tempesta d’amore: Ana ha un incidente e riceve una terribile diagnosi! | Anticipazioni tedesche

Un dramma inaspettato sta per sconvolgere le puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo la lunghissima pausa estiva, la storyline incentrata sui tre protagonisti della 20^ stagione tornerà infatti in scena con un’inaspettata svolta drammatica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: il triangolo di Ana, Vincent e Philipp

Mentre in Italia l’attenzione è tutta per Leander (Marcel Zuschlag) ed Eleni (Dorothée Neff), in Germania l’attenzione si è da tempo spostata su un trio di nuovi protagonisti: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde).

Da sempre innamorata di Philipp, Ana avrà con quest’ultimo una relazione di breve durata a causa delle continue bugie del giovanotto e si avvicinerà invece a Vincent, un veterinario fedele e onesto. Proprio allora, però, Philipp scoprirà che la sua ex sta per ereditare una fortuna e deciderà di riconquistarla a qualunque costo.

Ebbene, il piano di Philipp avrà successo, ma alla fine Ana scoprirà la verità e chiuderà i rapporti con lui. Peccato solo che nel frattempo il ragazzo si sia innamorato davvero della Alves! Per lui sarà troppo tardi?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ana ha un incidente

Disperato per aver perso la donna che ama, Philipp sprofonderà nell’alcol e finirà per causare un enorme danno economico al Furstenhof. Ebbene, a sorpresa sarà proprio Ana ad accorrere in suo soccorso, riaccendendo così le speranze del suo ex. Peccato solo che anche Vincent sia determinato a riconquistare la sua amata, da lui persa a causa degli intrighi del rivale…

Tra Philipp e Vincent inizierà così una guerra senza esclusione di colpi che finirà però per avere un esito molto lontano da quello sperato: non solo i due non riconquisteranno Ana, ma – anzi – la porteranno ad allontanarsi ulteriormente da loro!

Stanca dei continui scontri tra i suoi due spasimanti, la Alves proverà dunque a ritrovare un po’ di serenità con una cavalcata nella natura. Purtroppo, però, la sua escursione avrà conseguenze drammatiche: la ragazza cadrà da cavallo, procurandosi la frattura di un rene!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ana riceve una nuova diagnosi

Operata d’urgenza, la ragazza spererà di potersi velocemente riprendere per poter continuare il progetto che le sta tanto a cuore: la ristrutturazione del podere dei von Thalheim. Purtroppo, però, la attende l’ennesima brutta notizia: l’intervento non è stato risolutivo ed è necessario un trapianto!

Inizierà così un periodo durissimo per la bella protagonista della 20^ stagione. Una situazione che sembrerà però riuscire a far riavvicinare Vincent e Philipp, pronti a unire le forze per la loro amata. Ma i due rivali avranno davvero deposto le armi? Per ora vi anticipiamo che non è così…

(Puntate 4261-9 in onda in Germania dal 19 agosto al 9 settembre 2024)