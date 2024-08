Tempesta d’amore: Vincent salva la vita ad Ana… e compra il suo amore? | Anticipazioni tedesche

La linea di confine tra generosità e ricatto morale si assottiglierà sempre di più nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. Le gravissime condizioni di salute della protagonista Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), scateneranno infatti una vera e propria competizione tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) per salvarle la vita. Peccato solo che il loro engagement non sarà gratuito… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania nella seconda metà di settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana ha bisogno di un trapianto

Si riaprirà su una nota a dir poco drammatica la storyline centrale della ventesima stagione di Tempesta d’amore, al via in Germania il prossimo 19 agosto con nuove puntate inedite. Già distrutta dalla scoperta delle bugie e degli intrighi di Philipp e dai continui scontri di quest’ultimo col rivale Vincent, Ana sarà infatti protagonista di un gravissimo incidente che le provocherà la frattura di un rene, rendendo necessario un trapianto.

La bella protagonista di Sturm der Liebe dovrà così mettere da parte le sue pene d’amore per concentrarsi su se stessa. Proprio le sue condizioni di salute, però, scateneranno l’ennesima competizione tra Philipp e Vincent…

Ciascuno determinato a primeggiare sull’altro per diventare l’eroe in grado di salvare la vita di Ana, entrambi gli uomini si candideranno infatti come donatori di rene. Solo uno di loro, però, la spunterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent vuole donare un rene ad Ana

Ancora non è chiaro cosa accadrà e se Markus (Timo Ben Schöfer) manipolerà le analisi per favorire il figlio Vincent a discapito di Philipp. Quel che è certo è però che sarà proprio Vincent a venire scelto come donatore. Peccato solo che le intenzioni del veterinario non siano interamente nobili…

Per quanto mosso da reali sentimenti, il veterinario sognerà infatti di legare per sempre a sé Ana grazie al proprio organo. E sarà proprio questo timore che spingerà la ragazza a rifiutare la donazione del suo ex! A quel punto, però, Philipp interverrà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent chiede ad Ana di tornare insieme

Mettendo la salute della sua amata davanti a tutto, Brandes convincerà dunque la Alves a pensare alla propria salute e accettare l’offerta di Vincent. E così – nonostante qualche titubanza – Ana si sottoporrà all’intervento!

Ebbene, inizialmente ci saranno delle complicazioni tanto che la vita di Vincent sarà in pericolo. Alla fine, però, tutto andrà per il meglio e sia Ana che il suo donatore si riprenderanno velocemente. Tutto risolto? Non proprio…

Se Ana mostrerà giustamente un'enorme gratitudine nei confronti di Vincent, quest'ultimo non tarderà a gettare la maschera, chiedendo alla sua ex di tornare insieme a lui: la Alves cederà a questo ricatto morale?

(Puntate 4284-9 in onda in Germania dal 20 al 27 settembre 2024)