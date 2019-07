Jessica e Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Nulla può tenere una madre lontana dalla propria bambina. Nemmeno il padre della piccola. È quello che accadrà nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore a Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), i genitori della piccola Luna. Dopo aver abbandonato la neonata subito dopo il parto, Jessica rivorrà infatti la figlioletta. Peccato che Paul sia di tutt’altro avviso…

Ecco dunque cosa accadrà nella quindicesima stagione di Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Jessica smascherata per l’abbandono Luna

Pochi giorni fa nelle puntate italiane di Tempesta d’amore è andato in onda uno dei più grandi drammi degli ultimi anni: sorpresa dalle doglie mentre si trovata da sola nel bosco, Jessica ha messo al mondo in una stalla la piccola Luna, salvo decidere di sbarazzarsene subito dopo con l’aiuto di Annabelle (Jenny Löffler).

All’insaputa della Bronckhorst, però, la Sullivan ha abbandonato il bebè nel bosco, dove è stato trovato da Michael (Erich Altenkopf) e Natascha (Melanie Wiegmann), che hanno deciso di adottarlo, dandogli il nome di Felicitas. Ignorando che la figlioletta viva a pochi metri da lei, Jessica è andata avanti col suo piano, facendo credere di aver perso la bambina mentre si trovava in vacanza.

Ebbene, mentre Paul piangerà disperato la morte di quella figlioletta che non ha mai potuto conoscere, la Bronckhorst finirà per scoprire che Felicitas altri non è che la sua Luna e sfrutterà questa fortunata coincidenza per ricattare Natascha con l’aiuto della sua vecchia amica Nadine Römer (Erika Kibar). Quest’ultima si spaccerà infatti per la madre biologica della bimba, pretendendo ben 30.000 euro per il proprio silenzio!

Contro ogni previsione, con il passare del tempo Jessica ritroverà l’istinto materno e cercherà in tutti i modi di stare vicina alla bambina. Così facendo, però, finirà per tradirsi con Natascha, che scoprirà così la verità. Inizialmente la cantante deciderà di comune accordo con la Bronckhorst di mantenere il segreto sull’identità della neonata, ma poi finirà per confessare tutto a Michael (Erich Altenkopf), che – a sua volta – informerà Paul.

E, inutile dirlo, quest’ultimo non sarà affatto disposto a perdonare Jessica…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul scopre il ricatto di Jessica a Natascha

Come prevedibile, Paul chiuderà ogni rapporto con Jessica e deciderà di crescere la bambina insieme a Romy (Désirée von Delft). Mentre quest’ultima si ritroverà in difficoltà con l’improvvisato ruolo di “matrigna”, tra Lindbergh e la Bronckhorst lo scontro si farà sempre più acceso, tanto che Michael minaccerà di togliere la bambina ad entrambi se non riusciranno a calmarsi.

E Jessica? Dopo aver fatto di tutto per convincere amici e colleghi del proprio pentimento, la donna capirà di non poter vivere senza la figlioletta e si preparerà a combattere. Sarà così che la bella estetista proverà a convincere del proprio cambiamento Marco Krum (Martin Müller) – l’esponente dell’ufficio dei minori che minacciò settimane prima di togliere “Felicitas” a Michael e Natascha. Purtroppo per lei, però, i suoi tentativi finiranno con un buco nell’acqua…

Il peggio per la Bronckhorst deve però ancora arrivare! Paul scoprirà infatti casualmente delle lettere da cui si evince che Natascha ha pagato profumatamente Nadine per non rivendicare i propri diritti di madre di Felicitas. Confuso, il ragazzo chiederà spiegazioni (venendo così a sapere del vile ricatto di Jessica nei confronti della povera cantante) e a quel punto ne avrà davvero abbastanza!

Fuori di sé dalla rabbia, Lindbergh metterà la Bronckhorst di fronte ad un ultimatum: se non si consegnerà immediatamente alla polizia, la denuncerà lui stessa! Cosa farà la donna?

Decisa a dimostrare di essere sinceramente pentita, Jessica deciderà di piegarsi alle richieste di Paul e si preparerà a recarsi in commissariato. A quel punto, però, Lindbergh verrà mosso a pietà e – anche grazie alla mediazione di Romy – vorrà dare alla Bronckhorst un’altra possibilità. Riuscirà Jessica a cambiare davvero o finirà per tradire di nuovo la fiducia di tutti?

