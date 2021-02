Maja cerca di separare Florian e Erik, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

La verità trova sempre una strada per venire alla luce e questa volta ci vorrà meno del previsto. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, verrà finalmente svelato il terribile segreto che impediva l’amore tra i due protagonisti Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber). E a quel punto cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik costringe Maja a ingannare Florian

La tradizione vuole che la coppia protagonista di ogni stagione di Tempesta d’amore debba faticare non poco prima di conquistarsi il proprio happy end. Non c’è dunque da stupirsi se per Maja e Florian la strada verso la felicità inizierà in salita…

Innamoratosi quasi subito, i due ragazzi verranno infatti divisi da un crudele intrigo: il fratello maggiore di Florian – Erik Vogt (Sven Waasner) – costringerà Maja ad ingannare il fidanzato per spingerlo ad approvare un progetto immobiliare.

Benché disgustata all’idea di tradire la fiducia dell’uomo che ama, la von Thalheim non avrà scelta: Erik minaccia infatti di rendere pubblico il fatto che il padre della ragazza – Cornelius (Christoph Mory) – non morì affatto in un incidente, ma è in realtà ancora vivo. Vittima di una truffa, l’uomo decise infatti di far sparire le proprie tracce per poter indagare sull’accaduto.

Decisa a proteggere il genitore a qualunque costo, Maja si piegherà dunque al ricatto. Purtroppo per lei, però, non ci vorrà molto prima che Florian scopra l’inganno e – quando la ragazza si rifiuterà di dare spiegazioni sul motivo del suo tradimento – lui deciderà di lasciarla!

La situazione, tra l’altro, è destinata a complicarsi ulteriormente…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Il padre di Maja arriva al Fürstenhof

Mentre Maja sarà a pezzi per la fine della sua relazione, nella sua vita ricomparirà infatti improvvisamente proprio suo padre! Cornelius si presenterà infatti al Fürstenhof sotto mentite spoglie per continuare le proprie indagini sulla truffa che anni addietro gli rovinò la vita. Indagini che lo metteranno sulle tracce di niente altri che Erik!

Pur di mantenere segreta la propria identità, l’uomo non solo utilizzerà un nome falso (quello di Lars Sternberg), ma si è anche fatto alterare i lineamenti del viso con un’operazione chirurgica. Il timore di tradirsi porterà Cornelius a rivelarsi solo alla figlia, l’unica di cui si fidi ciecamente.

La povera Maja si troverà così a dover gestire un pesante fardello: per riconquistare Florian dovrebbe rivelargli la verità sul padre, ma così facendo metterebbe in pericolo quest’ultimo, in quanto Florian potrebbe raccontare tutto al fratello Erik.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Florian scopre il ricatto di Erik

L’evidente vicinanza tra Maja e Cornelius non passerà però inosservata né a Selina (Katja Rosin) né tantomeno a Florian, tanto che quest’ultimo si convincerà che l’ex fidanzata e il nuovo arrivato siano amanti! Ipotesi che lei si vedrà costretta a confermare…

Benché detta a fin di bene, la bugia della von Thalheim spezzerà il cuore al giovane Vogt, che chiuderà ogni rapporto con lei. Nonostante la rabbia e la delusione, però, reprimere i propri sentimenti risulterà davvero difficile per il ragazzo, che finirà per confessare alla sua ex di non riuscire a dimenticarla. E a quel punto lei non se la sentirà più di mentire…

Convinta di potersi fidare del suo amato, Maja gli rivelerà dunque il terribile segreto che custodisce da anni e che l’ha costretta a piegarsi al ricatto di Erik, nonché la verità sulla reale identità di colui che tutti chiamano Lars Sternberg. Una verità che per il ragazzo sarà davvero difficile da accettare…

Come comprensibile, inizialmente Florian non crederà alle parole della sua amata, salvo poi lasciarsi convincere quando lei gli mostrerà i documenti che certificano l’intervento di chirurgia plastica subito dal genitore. Come se non bastasse, poco dopo il ragazzo troverà le prove del ricatto di Erik ai danni di Maja. E a quel punto la sua rabbia contro il fratello esploderà…

Tra i due protagonisti della diciassettesima stagione tornerà dunque il sereno? Se inizialmente sarà così, ben presto i due si troveranno a dover scegliere tra la famiglia e l’amore…

(Puntate 3564-70, in onda in Germania dal 17 al 29 marzo 2021)

