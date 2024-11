Tempesta d’amore: Maxi perde tutto… ma trova l’amore! | Anticipazioni tedesche

Sarà un inizio in salita quello della nuova protagonista della 21^ stagione di Tempesta d’amore! A poche settimane dal suo ingresso nella soap, Maxi Neubach (Katharina Scheuba) vedrà infatti la sua vita andare in mille pezzi. Proprio allora, però, il destino le riserverà una sorpresa inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maxi perde l’abilitazione medica

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore ha già ampiamente sentito parlare di Maxi Neubach. Figlia di Katja (Isabell Stern) – una cugina di Charlotte (Mona Seefried) – la ragazza arriverà al Fürstenhof per far visita alla madre e, al contempo, terminare la sua tesi di dottorato in medicina. Le cose, però, prenderanno una piega inaspettata…

Quando Christoph (Dieter Bach) inizierà una guerra contro Katja, Maxi commetterà infatti un gesto impulsivo nella speranza di proteggere la madre dalle angherie dell’albergatore: somministrerà a quest’ultimo un potente sonnifero per impedire all’uomo di partecipare ad un’importante votazione. Peccato solo che – a causa del farmaco – Saalfeld avrà un grave incidente…

Il risultato? Quando Christoph scoprirà come sono andate le cose, userà la minaccia di rovinare Maxi per ricattare Katja e costringerla ad aiutarlo nella sua guerra contro Markus (Timo Ben Schöfer). Prima che Saalfeld possa trionfare, però, Maxi scoprirà tutto e a quel punto deciderà di risolvere la situazione nell’unico modo possibile: autodenunciandosi!

Inutile dire che il coraggioso gesto della giovane Saalfeld non resterà senza conseguenze. Nonostante il supporto in tribunale da parte di Christoph (che proverà in questo modo a riabilitarsi agli occhi di una delusissima Alexandra), Maxi si vedrà infatti revocare l’abilitazione medica! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maxi si innamora di Henry

Sconvolta, la ragazza si ritroverà improvvisamente con un futuro distrutto e senza alcuna certezza. Fortunatamente, però, non sarà sola! Sempre pronto ad aiutare la propria famiglia, Werner (Dirk Galuba) offrirà alla ragazza – che nel frattempo deciderà di assumere ufficialmente il cognome della madre, “Saalfeld” – un lavoro al Fürstenhof , incaricandola di realizzare un progetto molto particolare: aprire un casinò all’interno dell’hotel a cinque stelle!

Ebbene, il progetto della neo-Saaalfeld si rivelerà un grandissimo successo, tanto che Markus, Alexandra e Christoph si diranno pronti a cedere ciascuno il 5% delle azioni del Fürstenhof in cambio della licenzia necessaria per aprire il casinò. Azioni che Werner deciderà di cedere a Maxi, trasformandola così in azionista dell’hotel.

E non è finita qui! Sarà proprio lavorando a questo progetto che la ragazza farà visita ad un casinò in Austria, dove conoscerà l'uomo destinato a diventare il suo grande amore: Henry Sydow (Elias Reichert)! Sarà questo l'inizio della storia d'amore dei due protagonisti della 21^ stagione di Tempesta d'amore…

(Puntate 4322-8 in onda in Germania dal 18 al 26 novembre 2024)