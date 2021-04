Entrato in scena come il principe azzurro che ogni ragazza sogna di avere, ha finito per trasformarsi nel peggiore degli orchi. L’evoluzione di Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) a Tempesta d’amore non è certamente stata delle migliori, tanto che ben presto questo personaggio uscirà dalla soap.

Prima di questa amara partenza, però, per il figlio di Linda (Julia Grimpe) e Dirk (Markus Pfeiffer) ci sarà l’occasione di rimediare almeno in parte al male commesso. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi lascia Steffen e torna da Tim

Steffen è l’esempio vivente di come l’amore possa cambiare le persone… e non sempre in meglio! A causa dei suoi sentimenti per Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann), il ragazzo ha iniziato ad essere tormentato dal pensiero di perdere la donna che ama al punto da finire per perdere di vista il confine tra bene e male.

Pur di tenere la fidanzata legata a sé e lontana da Tim (Florian Frowein), il giovane Baumgartner ha così iniziato a tessere un intrigo dietro l’altro arrivando persino a mettere in pericolo la vita dei due innamorati. E così, quando la verità è venuta fuori, per lui non c’è stata possibilità di perdono…

Sconvolta nello scoprire che l’uomo che stava per sposare è in realtà un mostro, Franzi ha infatti immediatamente troncato i rapporti con lui ed è tornata tra le braccia di Tim, il suo unico vero grande amore. Vederla felice insieme al cugino, però, è stato troppo da sopportare per Steffen…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen cede la Spatzl a Franzi

Roso dalla gelosia, il ragazzo ha così perso completamente la testa: invece che provare a farsi perdonare per il male da lui commesso, cercherà la vendetta decidendo di far fallire la Spatzl, l’azienda di sidro tanto cara a Franzi.

Per quest’ultima si tratterà di un durissimo colpo, ma né le sue preghiere né i tentativi di Tim di mediare con il cugino riusciranno a riportare Steffen alla ragione. E a quel punto Amelie (Julia Gruber) deciderà ancora una volta di intervenire…

Dopo aver smascherato l’ex complice, la Limbach si adopererà nuovamente per assicurare a Tim e Franzi la loro meritata felicità… e con successo! Dopo aver parlato con lei, infatti, Steffen capirà di aver oltrepassato il segno e comunicherà ad un’esterrefatta Franzi di essere pronta a cederle la loro azienda di sidro.

Tempesta d’amore, casting news: Steffen lascia il Fürstenhof

Tra i due ex si arriverà così ad una riconciliazione, che chiuderà con una nota positiva il triste ciclo dei Baumgartner a Tempesta d’amore. A poche settimane di distanza dal padre Dirk e poi dalla madre Linda, Steffen seguirà infatti le orme dei genitori e lascerà il Fürstenhof per iniziare altrove una nuova vita.

La puntata puntata 3485 segnerà dunque l’uscita di scena di Steffen Baumgartner ad appena sette mesi di distanza dal suo arrivo. Lo rivedremo in futuro? Per ora possiamo dirvi che, per un personaggio che se ne va, ce ne sono ben quattro nuovi in arrivo…

