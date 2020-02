Annabelle arrestata, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

In molti in Italia si stanno chiedendo quando Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) verrà messa in condizione di non nuocere più e pagherà per tutto il male commesso. Ebbene, la brutta notizia è che ci vorrà ancora parecchio tempo (la dark lady è attualmente ancora in scena negli episodi tedeschi), ma quella buona è che il momento della resa dei conti arriverà.

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la perfida biondina verrà infatti arrestata e finirà sotto processo per i suoi crimini. La donna non avrà però terminato le cartucce a sua disposizione…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Annabelle rapita da Paul

La lista delle nefandezze commesse da Annabelle dal momento del suo arrivo al Fürstenhof è decisamente lunga, ma un crimine in particolare ha colpito i telespettatori di Sturm der liebe: l’omicidio di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft). Benché non fosse quest’ultima la vittima designata, la ragazza è infatti morta dopo aver casualmente assunto il veleno destinato dalla Sullivan a Denise (Helen Barke), lasciando Paul (Sandro Kirtzel) nella disperazione più completa.

Il giovane Lindbergh non si darà infatti pace per la scomparsa della sua amata e, dopo aver superato una lunga crisi depressiva che lo porterà a sprofondare nell’alcolismo, si concentrerà sul lavoro per non dover pensare. Sarà così che il ragazzo si ritroverà a sua insaputa a occuparsi proprio dell’assassina della moglie: in seguito ad un incidente, Annabelle avrà infatti bisogno di sottoporsi a fisioterapia e verrà affidata alle cure proprio del vedovo della sua vittima.

Sarà così che i due passeranno sempre più tempo insieme e la Sullivan avrà l’idea malata di sedurre l’uomo a cui ha (a sua insaputa rovinato la vita). Proprio quando la dark lady sarà vicina al proprio obiettivo, però, Paul scoprirà la verità sulla morte di Romy e preparerà la propria vendetta…

Dopo aver inizialmente accettato di unirsi a Christoph (Dieter Bach) nel tentativo di far impazzire Annabelle, Lindbergh deciderà di prendere in mano la situazione e rapirà la donna, rinchiudendola in un casolare abbandonato. Legata ad una sedia, la Sullivan sarà dunque costretta a guardare filmati di Romy e temerà per la propria vita.

Per sua fortuna, però, Paul non la ripagherà con la stessa moneta…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Annabelle arrestata fa un accordo con Christoph

Ancora non è chiaro cosa accadrà esattamente, ma possiamo anticiparvi che alla fine Annabelle verrà arrestata e rinchiusa in prigione in attesa di processo. A quel punto per lei non sembreranno esserci più speranze, ma la perfida dark lady capirà di non aver ancora esaurito le frecce al proprio arco…

Durante una visita di Christoph in prigione, la Sullivan proporrà infatti a quest’ultimo un accordo: gli cederà le proprie azioni del Fürstenhof se lui in cambio troverà il suo padre naturale! Ebbene, inutile dire che l’albergatore accetterà, salvo poi rendersi conto che la richiesta della figliastra non è poi così semplice da assecondare…

Mentre Saalfeld si metterà alla ricerca dell’uomo che ha messo al mondo Annabelle, lei affronterà così il suo processo, scegliendo di giocarsi la carta del pentimento. Davanti al giudice, la Sullivan si dimostrerà infatti disperata per il male da lei commesso. La sua strategia funzionerà?

Per ora sappiate che Christoph non riuscirà a trovare il padre della Sullivan, ma cercherà di farle credere il contrario. Il suo stratagemma, però, fallirà…

(Puntate 3330-9, in onda in Germania dal 27 febbraio al 10 marzo 2020)

