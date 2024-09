Tempesta d’amore: Vincent cede al lato oscuro e rovina Philipp! | Anticipazioni tedesche

Un clamoroso capovolgimento di ruoli sta per rimescolare le carte in tavola nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Negli episodi presto in onda in Germania “l’eroe buono” Vincent Ritter (Martin Walde) verrà infatti avvelenato dalla gelosia, trasformandosi in un vero e proprio antagonista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vincent odia Philipp

Da tempo ormai vi stiamo parlando della ventesima stagione di Tempesta d’amore, partita in Germania ormai da parecchi mesi. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena ci sarà la giovane Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), combattuta tra i suoi sentimenti per Philipp Brandes (Robin Schick) – un giovanotto ambizioso e senza scrupoli che la ingannerà senza ritegno – e Vincent Ritter, un giovane ed onesto veterinario che la ama sinceramente.

Insomma, inizialmente non sembreranno esserci dubbi su chi meriti davvero il cuore della ragazza. Col passare del tempo, però, le cose cambieranno! L’amore di Ana finirà infatti per trasformare Philipp, che diventerà un uomo migliore pronto a rimediare ai propri errori. Vincent, invece, verrà gradualmente avvelenato dall’odio per il rivale…

In questa già complessa situazione si insinuerà anche Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), che ricoprirà un ruolo “paterno” per entrambi gli uomini: se ha cresciuto Philipp come un figlio e suo “erede spirituale” pur non avendo con lui alcun legame di sangue, ha invece recentemente scoperto che Vincent è un suo figlio illegittimo!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent si allea con Markus contro Philipp

Sarà in questa complessa situazione che Ana avrà un terribile incidente a cavallo che renderà necessario un trapianto di rene. Determinati a salvare la loro amata, sia Vincent che Philipp si candideranno immediatamente come donatori, ma sarà il veterinario a spuntarla. Ritter si sottoporrà dunque al rischioso intervento, riuscendo a salvare la vita di Ana… e riconquistare il suo cuore!

Spinta dalla gratitudine nei confronti del suo benefattore, la ragazza accetterà infatti di ricominciare la loro relazione, interrottasi mesi prima a causa delle interferenze di Philipp. Purtroppo, però, la sua decisione sembrerà spinta più dalla riconoscenza che da veri sentimenti: il cuore della Alves continuerà infatti a battere per Philipp!

Il risultato? Nonostante le rassicurazioni della fidanzata, Vincent sarà sempre più insicuro e rancoroso nei confronti di Philipp. Uno stato d’animo che – complice l’influenza negativa di Markus – lo avvelenerà poco a poco, portandolo a prendere una decisione terribile: liberarsi del rivale ad ogni costo!

Sarà così che Vincent accetterà l’offerta di Markus e chiederà a quest’ultimo di licenziare Philipp, nella speranza di cacciare quest’ultimo dal Fürstenhof. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno esattamente come sperato… Vincent capirà il proprio errore prima che sia troppo tardi? E, soprattutto, è dunque Philipp il grande amore di Ana? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.

(Puntate 4294-7 in onda in Germania dal 7 all’11 ottobre 2024)