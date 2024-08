Tempesta d’amore torna dopo la pausa estiva! Ecco dove eravamo rimasti… | Puntate italiane

L’attesa è (quasi) finita! Con l’inizio di settembre Tempesta d’amore tornerà dalle vacanze con nuove appassionanti puntate inedite.

Come sappiamo, quest’anno Rete 4 ha deciso di mettere in pausa la soap bavarese durante il mese di agosto, probabilmente per evitare che le prossime puntate di Sturm der Liebe – le più importanti della ventesima stagione – andassero in onda con un’audience ridotta. Ora, però, tutto è pronto per la ripartenza. Ma dove eravamo rimasti? Ecco cos’è accaduto nelle principali storyline di Tempesta d’amore nei giorni antecedenti all’inizio della pausa estiva…

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: l’idillio di Eleni e Leander

In questo excursus dedicato alle puntate italiane di Tempesta d’amore non potevamo non partire dalla coppia protagonista della diciannovesima stagione: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)!

Dopo il loro primo incontro (in sogno), questi due amatissimi personaggi hanno subito capito di essere uniti da un legame magico. Legame che li ha portati presto ad innamorarsi perdutamente. Ma attenzione: l’idillio non è destinato a durare a lungo!

Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda in Italia subito dopo la pausa estiva una terribile tragedia segnerà infatti per sempre le vite dei due protagonisti (e non solo…).

Sturm der Liebe, puntate italiane: Eleni divisa tra due padri

Se la vita sentimentale di Eleni va a gonfie vele, altrettanto non si può dire di quella familiare. Già sconvolta dalla scoperta dei crimini commessi dal padre Markus (Timo Ben Schöfer) e dalle bugie della madre Alexandra (Daniela Kiefer), la ragazza è infatti finalmente venuta a conoscenza della verità sulle sue origini: è Christoph (Dieter Bach) il suo padre biologico!

Una rivelazione che ha sconvolto profondamente la giovane Schwarzbach, portandola a chiudere ogni rapporto con Saalfeld. Come se non bastasse, ad aggiungere ulteriore stress alla bella protagonista è arrivato l’improvviso ritorno di Markus al Fürstenhof. Riuscirà Eleni a gestire i suoi “due padri”?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: l’incubo di Michael e il nuovo amore di Valentina

Parlando di problemi con i genitori, Valentina (Aylin Ravanyar) detiene sicuramente il primato. Già protagonista in passato di numerosi scontri col padre Robert (Lorenzo Patané) – da cui ha ereditato il carattere testardo – la giovane Saalfeld ha infatti recentemente vissuto un vero e proprio incubo a causa del suo “vecchio”.

Nelle puntate di Tempesta d’amore andate in onda poco prima della pausa estiva Robert ha infatti scoperto l’amore segreto della figlia per Michael (Erich Altenkopf) e – convinto che il medico abbia sedotto “la sua bambina” – non ha esitato a denunciarlo, rischiando di distruggere la sua carriera.

Fortunatamente alla fine Robert è tornato in sé ed è riuscito a porre rimedio al proprio errore prima che fosse troppo tardi. Michael potrà così tornare a praticare come medico, mentre Valentina volterà finalmente pagina, avvicinandosi ad un ragazzo perdutamente innamorato di lei: Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse)! Sarà lui quello giusto?

Tempesta d’amore, puntate italiane: il triangolo tra Vanessa, Carolin e Max

Un altro triangolo decisamente appassionante è quello che vede protagonista Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Proprio quando aveva scelto Carolin (Katrin Anne Heß) come compagna di vita, la Sonnbichler ha scoperto di essere incinta del suo ex, Max (Stefan Hartmann). Una scoperta che ha inevitabilmente portato ad un riavvicinamento della ragazza al fitness trainer, riaccendendo le speranze di quest’ultimo.

È così iniziata una seconda fase di questo complesso triangolo, che ha visto una ripresa delle ostilità tra Carolin e Max, entrambi determinati a prevalere sull’altro per legare a sé Vanessa. Peccato solo che quest’ultima – esasperata dalle continue tensioni – abbia deciso di prendersi una pausa da entrambi per il proprio bene… e quello del bambino! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: la difficile decisione di André

Rimanendo in tema di scelte difficili, negli episodi di Tempesta d’amore andati in onda subito prima della pausa estiva abbiamo visto André (Joachim Lätsch) alle prese con una decisione che stravolgerebbe non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi cari.

Proprio ora che ha trovato l’amore al fianco di Helene (Sabine Werner), lo chef riceverà infatti un’offerta irresistibile: aprire un ristorante di lusso in Sudafrica, proprio dove vive il suo unico figlio Simon (René Oltmanns). Ma sarà davvero disposto a lasciarsi tutto alle spalle per iniziare una nuova vita?

Sarà con questo e altri interrogativi che si aprirà la seconda parte della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, presto al via sui nostri teleschermi con nuove puntate inedite. Seguici su Instagram.